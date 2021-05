PJ apreende telemóveis de Sérgio Conceição e Nelson Puga

Alexandre Panda e Nelson Morais Hoje às 08:24 Facebook

Operação policial procurou provas da eventual falsificação de testes de futebolistas à covid-19. Telefone de Pinto da Costa também foi visado.

A Polícia Judiciária apreendeu os telemóveis, pelo menos, do diretor do departamento médico do F.C. Porto, Nélson Puga, e do treinador Sérgio Conceição, na busca que realizou, anteontem, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Olival/Crestuma, em Vila Nova de Gaia.

A diligência visou a recolha de provas da eventual falsificação de resultados de testes à covid-19 a que foram sujeitos os futebolistas profissionais do clube azul e branco, nos últimos meses, como condição para poderem competir. Provando-se aquele tipo de falsificações, estarão em causa crimes de propagação de doença.