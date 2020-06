PJ apreende um milhão de euros em tabaco

JN Hoje às 17:07 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) do Porto apreendeu cerca de um milhão de euros em tabaco e droga, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes nos quais cinco indivíduos foram detidos. Três deles já estão na prisão preventiva.

Os traficantes viajaram em duas viaturas na A1 (sentido Lisboa-Porto) e eram alvo de vigilância por parte das autoridades .

Na autoestrada, um dos veículos seguia na frente com dois dos elementos da rede. Tinha a função de impedir uma possível interceção, por parte da fiscalização de trânsito, de um furgão Mercedes que seguia atrás, conduzido por outro suspeito. Esta última viatura transportava 23 embalagens de haxixe, dissimuladas por dois bancos ao lado do condutor. Pesavam mais de 23 quilos.

"As detenções ocorrem no âmbito da investigação de tráfico de estupefacientes na região norte, com incidência especial na região do Grande Porto, mas se estendem ao sul de Espanha com passagem pela fronteira do Caia", adianta a PJ em comunicado.

À espera do carregamento, na Rua Joaquim Dias Rocha, na Maia, estavam mais dois indivíduos pertencentes à rede, que iriam ajudar a descarregar uma mercadoria. Os traficantes foram surpreendidos pela PJ, numa operação na última terça-feira. No interior do armazém, as autoridades descobriram e apreenderam cerca de cinco toneladas de folha de tabaco e uma máquina de moagem.