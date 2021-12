PJ apreendeu mala desacompanhada com 300 mil doses de cocaína

JN Hoje às 11:48 Facebook

Uma mala com uma quantidade considerável de cocaína proveniente de um país da América do Sul foi apreendida pela Polícia Judiciária no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.

Segundo um comunicado da PJ, a mala de viagem estava desacompanhada e era proveniente de um país da América do Sul. Caso entrasse nos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para totalizar 300 mil doses individuais.

A apreensão decorreu no final do mês passado, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, no quadro da atividade que regularmente é exercida pela Polícia Judiciária em articulação com outras entidades, designadamente com a Autoridade Tributária e Aduaneira, tendo em vista prevenir a introdução de produtos estupefacientes em território nacional por via aérea.