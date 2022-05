PJ caça veleiro com 42 milhões de euros em fardos de cocaína

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:59 Facebook

Barco abordado a 40 milhas de Lisboa transportava quase tonelada e meia de droga. Dois tripulantes, um italiano e outro venezuelano, foram detidos

Um veleiro, de 17 metros de comprimento, partiu da América do Sul com destino à Galiza e era em Espanha que iria descarregar os mais de 1400 quilos de cocaína, avaliados em 42 milhões de euros a preço de revenda e que, na venda ao consumidor, podem ultrapassar os 73 milhões, , que transportava, à vista desarmada, na proa. Mas, a 400 milhas da costa de Lisboa, a embarcação foi abordada por inspetores da Polícia Judiciária (PJ). Além de apreender a droga, a PJ também deteve os únicos dois tripulantes da embarcação.

Segundo o JN apurou, os dois detidos têm cerca de 50 anos, são velejadores experientes, sendo um natural de Itália e o outro com nacionalidade venezuelana. Nenhum deles revelou o porto de partida do veleiro e muito menos os destinatários dos 1470 quilos de cocaína. Apesar do silêncio, ambos foram postos em prisão preventiva, após terem sido interrogados pelo juiz de instrução criminal.