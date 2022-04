PJ confirma apreensão de 14 lanchas voadoras em Viana do Castelo

Reis Pinto Hoje às 09:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, em duas empresas de construção naval de Viana do Castelo, 14 lanchas rápidas, 14 motores fora de bordo de alta cilindrada e equipamentos relacionados com construção das embarcações.

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, refere em comunicado, e confirmando uma noticias que o JN avançara em primeira mão esta quinta-feira, que "a solicitação e em colaboração com as autoridades espanholas (Guardia Civil, Policia Nacional e DAVA - Direção Adjunta de Vigilância Aduaneira), procedeu à realização de buscas em duas empresas de construção naval sitas no distrito de Viana do Castelo, concretizando a apreensão de 14 embarcações de alta velocidade/lanchas rápidas, 14 motores fora de bordo de alta cilindrada e equipamentos relacionados com construção das embarcações".

As lanchas encontravam-se em diversos estados de construção, "suspeitando-se que se destinariam a ser usadas no tráfico de estupefacientes, por via marítima".

"O número de embarcações e motores apreendidos, no valor de vários milhões de euros, evidencia a capacidade de investimento e logística da organização criminosa, prosseguindo as investigações a cargo das Autoridades Espanholas", concluiu a PJ.