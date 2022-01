PJ confirma detenção de homem que matou companheira em Beja

Teixeira Correia Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária anunciou na manhã desta terça-feira a detenção de um homem de 35 anos, suspeito de ter matado a companheira, em Beja, na terça-feira. O irmão do presumível homicida foi à esquadra prestar declarações mas não foi detido.

A PJ revelou, em comunicado, que a detenção do indivíduo, Fábio Cavaco, é justificada com "os fortes indícios pela prática do crime de homicídio qualificado" de que foi alvo a sua companheira, Elsa Luz, de 44 anos, que deixa órfãos de mãe dois filhos de 24 e 12 anos.

O crime ocorreu no interior da residência da vítima, onde esta residia com o suspeito, com quem mantinha uma relação e que, segundo a PJ, era "conturbada, com frequentes ruturas, pautada por episódios de violência doméstica".

A investigação apurou que a mulher "foi agredida com o recurso a uma arma de fogo", que, sabe o JN, ainda não foi encontrada. Foram recolhidos relevantes elementos, que permitiram a detenção do suspeito, que vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório.

Fábio Cavaco já cumpriu pena de prisão por violência doméstica contra outra mulher, perpetrado num anterior relacionamento.

Irmão ouvido e libertado

PUB

Na segunda-feira, Francisco Cavaco, irmão do suspeito, foi levado pela PSP de Beja para a Esquadra de Investigação Criminal onde foi ouvido e notificado para comparecer hoje em tribunal. À saída, contou que prestou declarações e partilhou a sua versão dos acontecimentos. "Ontem o meu irmão chamou-me para ir a casa porque a Elsa estava morta", disse, sugerindo que a vítima se teria suicidado. "O meu irmão está inocente. Fazia tudo por ela", insistiu na tese, refutada pelas autoridades.

Suspeito do crime deu o alerta

O alerta aos Bombeiros Voluntários de Beja e à viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja foi dado cerca das 12.20 horas de ontem para uma mulher em paragem cardiorrespiratória, numa habitação do Bairro Social, perto Mata Municipal. Foi o companheiro da vítima e principal suspeito do crime que pediu socorro. Face ao cenário encontrado, foi chamada a PSP e, posteriormente, a PJ. O óbito acabou por ser confirmado no local pelo médico da VMER.

A vítima estava deitada na cama e, segundo os primeiros exames ao corpo, tudo indica que a morte tenha ocorrido na madrugada anterior. Os vizinhos não ouviram qualquer disparo, mas a ferida de entrada do projétil deixa transparecer que o disparo foi feito a curte distância.

Perante um forte dispositivo da PSP que isolou a rua onde ocorreu o crime, cerca das 18.10 horas de ontem, o corpo de Elsa Luz foi levado para o Gabinete Médico Legal de Beja, onde será autopsiado.