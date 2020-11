PJ de Braga fez perícias a BMW do homicida de Ponte de Lima

Joaquim Gomes Hoje às 13:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária de Braga fez perícias, na quinta-feira, ao BMW do homicida espanhol de Ponte de Lima, que depois se suicidou na Galiza, em agosto, um crime motivado por razões passionais.

O BMW 730 preto, do autor do crime, o empresário Carlos Sande Fidalgo, de Vigo, foi entregue na tarde de quinta-feira na fronteira de Valença, pela Guardia Civil, à Brigada de Homicídios da PJ de Braga, que está a concluir a investigação do homicídio em Ponte de Lima.

A tragédia ocorreu durante a madrugada de 19 de agosto numa moradia arrendada da Rua das Aluzelas, da freguesia de Gondufe, em Ponte de Lima, quando um pintor e desenhador galego, Luís Miguel Fernandez, de 53 anos, foi atacado com um golpe de espada japonesa na cabeça, tendo sido depois torturado, com mutilação genital, durante mais de seis horas.

A vítima, natural do município de Entrimo, na província de Ourense, na Galiza, trabalhava habitualmente na cidade francesa de Metz, tendo perecido às mãos do empresário Carlos Sande Fidalgo, de 48 anos, filho de um antigo comandante da Marinha de Vigo, que estava separado há cerca de meio ano.

Sentindo-se traído pela ex-mulher, de 42 anos, Carlos Fidalgo colocou um dispositivo do tipo localizador através de GPS, no automóvel da antiga companheira, tendo descoberto a sua localização, em Ponte de Lima, passando a controlar as suas movimentações. Depois do crime, fugiu no BMW 730 preto, que deixou na Ponte de Rande, da Galiza, antes de se suicidar.