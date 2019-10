PJ descarta maus tratos a bebé internado em Lisboa

Reis Pinto Hoje às 18:53 Facebook

A Policia Judiciária descartou a hipótese de maus tratos no caso do bebé de 15 meses que foi internado, na manhã de sexta-feira, no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. Tudo indica que a criança tenha caído na banheira.

O alerta foi dado, ao meio da manhã de sexta-feira, pela ama da criança, que estranhou os hematomas que a criança apresentava. O padrasto do bebé justificou os ferimentos com uma queda na banheira.

A criança seria conduzida, numa ambulância do INEM, ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, tendo sido levantada a hipótese de maus tratos.

O cenário de violência foi agora afastado pela PJ, que referiu que os ferimentos apresentados pelo bebé são incompatíveis com agressões.