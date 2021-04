PJ desmantela gangue suspeito de assaltos em Trás-os-Montes

Alexandre Panda Hoje às 17:10 Facebook

A Polícia Judiciária de Vila Real está a realizar uma operação para localizar e deter indivíduos ligados a um grupo suspeito de vários assaltos violentos na região de Trás-os-Montes. Para já foram detidos cinco pessoas.

A operação, denominada "Nordeste", começou na manhã desta quarta-feira e até ao momento "foram concretizadas nove buscas domiciliárias e não domiciliárias e detidos cinco indivíduos, duas mulheres e três homens com idades compreendidas entre 20 e os 54 anos", adiantou a PJ de Vila Real.

A investigação, tutelada pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Mirandela, apurou que o grupo terá perpetrado vários assaltos com arma de fogo, com crimes de recetação, ocorridos no concelho de Mirandela, Bragança.

As diligências realizadas incidiram nas localidades de Póvoa de Lanhoso, Braga e Guimarães.

Os detidos devem ser levados ao Tribunal de Mirandela para serem submetidos ao primeiro interrogatório judicial amanhã.