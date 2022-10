PJ desmantela grupo que roubava casas de luxo na Grande Lisboa

AP Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária desmantelou um grupo criminoso que assaltou residências de luxo, nos últimos meses na Grande Lisboa. O último roubo foi cometido na madrugada desta segunda-feira e foram presos quatro elementos do gangue. Os indivíduos estão indiciados por duas dezenas de crimes de roubo agravado, com ameaça de armas de fogo no interior de residências, situadas maioritariamente nas áreas urbanas de Sintra e Cascais.

"As notícias de crime em investigação ocorreram num período temporal compreendido entre o início do segundo semestre de 2022 e atualidade, tendo um dos crimes sido praticado na madrugada de hoje. Em termos totais, o grupo agressor subtraiu quantias monetárias e objetos de valor que ascendem a várias centenas de milhares de euros", explica a PJ.

Os indivíduos, todos de nacionalidade portuguesa e com idades compreendidas entre os 19 e os 38 anos, dividiam-se para atuar em grupos de três a cinco assaltantes. Estes entravam nas casas "enquanto os restantes, em número nunca inferior a dois, se mantinham no exterior dos locais a efetuar segurança".

PUB

"As diligências efetuadas permitiram ainda a localização e recuperação de algumas armas, bem como outros meios usados nos assaltos. Designadamente uma ferramenta usada para o arrombamento de instalações fixas das residências", explica a PJ, que continua as diligências para recuperar objetos, artigos de joalharia e quantias monetárias subtraídas das residências.

Os quatro detidos vão hoje a tribunal para o primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A operação, apelidada "Casa de Partida", teve a colaboração operacional da GNR.