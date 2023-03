PJ desmantela rede que burlava empresas com emails falsos

JN Hoje às 12:17 Facebook

Oito pessoas foram detidas pela PJ por suspeita dos crimes de burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento. Montaram um esquema de "Business Email Compromise" que terá movimentado pelo menos 10 milhões de euros em Portugal.

A operação, realizada ontem, envolveu perto de uma centena de inspetores e especialistas da Polícia Judiciária e 34 buscas em vários concelhos da região Norte. Os oito detidos, sete dos quais portugueses, farão parte de "uma organização criminosa transnacional, responsável por um numero ainda indeterminado de burlas informáticas perpetradas em diversos países europeus, utilizando o "modus operandi" conhecido como Business Email Compromise (BEC)".

Este método consiste em aceder a sistemas informáticos empresarias e obter dados de fornecedores e parceiros de negócios. Depois, os burlões enviam emails simulando serem os parceiros legítimos com reclamando o pagamento de faturas pendentes ou novos dados para as transferências regulares. As vítimas mais incautas enviavam o dinheiro para os criminosos, sem confirmar.

Movimentos superiores a 10 milhões de euros

"Em Portugal, esta organização criou um circuito financeiro capaz de proceder à posterior integração na economia real das vantagens dos crimes referidos, sendo-lhe atribuídos por ora, movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros operados em território nacional", explica a PJ em comunicado, acrescentando que já tinham sido apreendidos cerca de dois milhões de euros no âmbito do mesmo processo.

Esta ação teve lugar nos concelhos do Porto, Ovar, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Famalicão, Braga, Vila Nova de Gaia, Maia, Paredes, Gondomar, Azeitão, Seixal, Viana do Castelo e envolveu cerca de 76 Inspetores da Polícia Judiciária, 10 Especialistas de Polícia Cientifica e 2 Seguranças da Polícia Judiciária, e contou com a participação de elementos da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo

No decurso da operação foi apreendida diversa documentação com especial relevância para a prova dos factos e ainda material informático, cartões bancários e terminais de pagamento automático, mas no mesmo inquérito já se encontravam apreendidos cerca de dois milhões de euros.

Os oito detidos, todos do sexo masculino, sete destes de nacionalidade portuguesa, todos com idades compreendias entre os 27 e os 50 anos e com diferentes funções na estrutura da organização vão hoje ser levados ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.