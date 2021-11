PJ desmantela rede que escondia droga em aviões vindos do Brasil

JN Hoje às 15:12 Facebook

A Polícia Judiciária apreendeu 43 quilos de cocaína num voo proveniente de São Paulo, Brasil, e deteve quatro homens e uma mulher por suspeita de tráfico de droga internacional, na zona do Grande Porto.

Segundo um comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, no aeroporto de São Paulo, os elementos sul-americanos da rede internacional introduziam volumes com estupefaciente em aviões com destino a Portugal.

Depois, transmitiam instruções a dois dos detidos, trabalhadores em empresas que operam no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, para que estes identificassem os volumes com droga. Estes, aproveitando-se da sua liberdade de movimentos no aeroporto, recolhiam a droga e entregavam-na aos outros três detidos, que, por sua vez, a faziam chegar às redes "grossistas" de distribuição.



No passado domingo, a PJ desencadeou uma operação que culminou com a detenção de cinco elementos da rede criminosa e a apreensão de cerca de 43 quilos após um controlo à carga aérea de um voo com origem em São Paulo e destino ao Porto.

A droga, com elevado grau de pureza, seria suficiente para a produção de mais 430 mil doses, podendo aquela quantidade ser ampliada com a adição dos chamados "produtos de corte", adianta a PJ.

Para além do produto estupefaciente, foram apreendidos quatro automóveis de gama alta e uma arma de fogo que se encontrava municiada.

Os detidos, quatro homens de 34 a 44 anos e uma mulher com 31 anos de idade, de nacionalidade portuguesa e residentes na área do Grande Porto, foram apresentados a primeiro interrogatório, tendo sido ordenada a prisão domiciliária para três e apresentações periódicas para os restantes.

A investigação contou com a estreita colaboração dos Serviços Alfandegários da Autoridade Tributária e Aduaneira do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e da Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP junto daquele aeroporto.