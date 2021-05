PJ detém 20 jovens de gangue que se gabava dos crimes no YouTube

Alexandre Panda Hoje às 20:00 Facebook

Bando juvenil aterrorizava população de Cascais e Sintra com assaltos violentos e sequestros. Judiciária interveio para travar escalada de violência.

Queriam viver o quotidiano no crime, na violência e não hesitavam em exibir um estilo de vida marginal, em videoclipes de rap, no YouTube. O bando juvenil, autointitulado AKJ, é suspeito de pelo menos 50 assaltos nas zonas de Cascais e Sintra, mas foi esta terça-feira desmantelado pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa, que prendeu 20 elementos, com idades entre os 17 e os 22 anos.

A base do gangue situava-se numa zona apelidada "T3", no Bairro do Cabeço do Mouro, em S. Domingos de Rana, Cascais. Foi ali que o grupo elegeu o seu refúgio e se reunia para conviver, mas também para combinar assaltos e lutas. De acordo com informações recolhidas pelo JN, desde 2019, os indivíduos perpetraram inúmeros roubos, sequestros e furtos. Para já, a investigação da PJ conseguiu reunir prova para imputar cerca de 50 assaltos ao bando juvenil, mas, agora que este foi desmantelado, esperam-se novas queixas. É que muitas das vítimas não terão participado os crimes às autoridades por medo de retaliações.