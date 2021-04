PJ detém autarca de Vila Real de Santo António por suspeita de corrupção

JN Hoje às 12:37 Facebook

A presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, um funcionário da autarquia e dois empresários foram detidos pela Polícia Judiciária. Em causa estão crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder relacionados com um negócio imobiliário em Monte Gordo.

A Operação Triângulo arrancou esta manhã de terça-feira com a realização de cerca de duas dezenas de buscas a domicílios, a estabelecimentos, incluindo a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, e a escritórios de advogados. As diligências ocorreram na região do Algarve, em Lisboa, Leiria e Ourém.

Conceição Cabrita foi eleita pelo PSD em 2017

Até ao momento foram detidas quatro pessoas, com idades entre os 50 e aos 70 anos. Um dos detidos é a presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita. Um trabalhador da Administração Pública e dois empresários são os restantes detidos.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, estão em causa "suspeitas de atuação ilícita de titular de cargo político, que beneficiou da colaboração de funcionários, bem como outros intervenientes, na intermediação de um negócio, de compra de imóvel, propriedade do município, na praia de Monte Gordo".

O terreno terá sido vendido por um preço inferior ao seu valor, prejudicando deste modo o património municipal. Os factos são suscetíveis de integrar a prática dos crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder.

A operação, a cargo da Diretoria do Sul da PJ, no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Évora, contou com a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Diretoria do Centro e Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, nomeadamente, na realização de buscas a residências dos suspeitos, escritórios de advogados e instituição bancária, onde foram apreendidos vários documentos, objetos, e, matéria probatória, que irá ser analisada.

Conceição Cabrita foi eleita pelo PSD em 2017 para presidir ao município de Vila Real de Santo António, depois de ter sido vereadora e vice-presidente do anterior presidente, Luís Gomes, mas já tinha anunciado que não se iria recandidatar ao cargo nas eleições deste outono.

Os arguidos detidos serão apresentados ao Tribunal de Instrução Criminal de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.