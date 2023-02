PJ detém autores de tentativa de homicídio em bar de Paredes

Três indivíduos, um dos quais menor de idade, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, por terem tentado matar dois jovens, durante uma discussão ocorrida em agosto do ano passado à porta de um bar em Gandra, no concelho de Paredes.

Os factos ocorreram pelas 5.30 horas do dia 13 de agosto do ano passado, na sequência de uma altercação entre as vítimas e os agora detidos. Ao que o JN apurou na altura, o desentendimento terá começado ainda no interior do bar com dois grupos de jovens, que acabaram por ser expulsos pelos seguranças do estabelecimento de diversão noturna.

Já no exterior, um dos envolvidos foi buscar uma arma de fogo de calibre 6.35 mm, tendo efetuado pelo menos dois disparos para o ar, cujos invólucros foram encontrados pelas autoridades no local.

Após os disparos, os grupos continuaram com as agressões, mas quando os Bombeiros Voluntários de Baltar chegaram ao local, já depois das 5.45 horas da madrugada, hora a que foi dado o alerta, já só encontraram dois jovens, com cerca de 20 anos, feridos. "Sofreram graves lesões infligidas na cabeça e no corpo por agressões físicas de extrema violência que os arguidos lhes terão infligido, mesmo quando se encontravam já inanimadas no chão", refere a Polícia Judiciária em comunicado.

Esta sexta-feira, na sequência do cumprimento de mandados de busca domiciliária emitidos no inquérito, a PJ deteve os três indivíduos - com 29, 26 e 17 anos e os dois mais velhos com antecedentes criminais pela prática dos crimes de detenção de arma proibida, roubo e condução sem habilitação legal - que vão ser presente a juiz para primeiro interrogatório judicial. Dois deles foram ainda detidos em flagrante delito por detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.