PJ detém cadastrado suspeito de oferecer boleia e violar menor

Um pedreiro de 51 anos, divorciado e residente em Ponte de Lima, foi detido por suspeita de ter violado uma menor, anunciou a Polícia Judiciária de Braga esta quinta-feira.

O crime terá sido cometido no dia 6 deste mês. O arguido, residente em Ponte de Lima e já com antecedentes por violação, esteve numa festa com os seus filhos e outras pessoas. No fim da festa, ofereceu-se para levar a casa, nos arredores de Ponte de Lima, uma amiga dos filhos. A meio da boleia, desviou a sua carrinha para um local ermo e violou a menor.

Em comunicado, a Polícia Judiciária de Braga escreve que deteve o arguido, anteontem, por suspeita de o mesmo ter "constrangido a vítima, uma menor do sexo feminino, a sofrer vários abusos de natureza sexual, com a utilização da força física".

A Polícia afirma ter investigado o caso depois de receber uma denúncia e informa que o denunciado, que tem a profissão de pedreiro, já regista uma condenação anterior, com cumprimento de pena de prisão, por crime de natureza sexual.

Segundo apurou o JN, o suspeito foi condenado, em 2007, numa pena de prisão de sete anos, por ter violado um dos seus filhos, menor de idade e deficiente.

Entretanto, a PJ de Braga vai apresentar o detido a um juiz de instrução criminal, para que este o sujeite a interrogatório e lhe aplique medidas de coação.