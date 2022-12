PJ detém cinco pessoas por homicídio de arguido no processo Hells Angels

Cinco pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária do Sul por suspeitas do homicídio de um dos arguidos no mega processo dos Hells Angels. Divergências relacionadas com o tráfico e consumo de droga terão sido o motivo do crime, cometido a tiro.

Os detidos são quatro homens e uma mulher, todos de nacionalidade portuguesa. Foram-lhes apreendidas seis armas de fogo.

O corpo de Rui Silva, de 35 anos, foi encontrado num local ermo em São Brás de Alportel, no Algarve.

Rui Silva era um dos 89 arguidos do caso dos Hells Angels, que se encontra em fase de julgamento. Terá sido um dos participantes no ataque ao grupo de Mário Machado no interior de um restaurante no Prior Velho, em março de 2018.

Conhecido pela alcunha de "Rui Gordo", era suspeito de vários crimes de homicídio qualificado na forma tentada, extorsão, roubos e adesão a associação criminosa. Cumpriu preventiva, passando depois a estar em liberdade, a aguardar o desenrolar do processo.

Entretanto, foi detido por outros crimes de roubo e tinha uma pulseira eletrónica. Antes de ser encontrado morto, tinha violado a medida de coação e estava desaparecido há vários dias. Estava também referenciado por ligações ao tráfico de droga.