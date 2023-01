PJ detém dupla suspeita de tentar matar homem na Ericeira

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta terça-feira, a detenção de dois homens suspeitos de terem tentado matar, a 23 de dezembro de 2022, um outro homem, na Ericeira, concelho de Mafra.

Os suspeitos, de 32 anos, vão aguardar, por decisão do Tribunal de Sintra, o desenrolar do processo em prisão preventiva. Estão indiciados por homicídio qualificado na forma tentada e roubo agravado.

A vítima, de 34 anos, sobreviveu, mas ficou "seriamente ferida" na cabeça e pescoço na sequência do ataque, ocorrido durante uma altercação na rua.

De acordo com a PJ, a dupla ter-se-á desentendido com o homem e pessoas que o acompanhavam, tendo, a determinada altura, agredido "com extrema gravidade o ofendido, com uso de instrumentos contundentes, designadamente garrafas de vidro". Na nota, não são referidos os motivos da altercação.

"Na sequência do conhecimento da notícia dos crimes e das diligências levadas a efeito pelos serviços da Polícia Judiciária, veio a ser possível identificar os dois suspeitos e localizá-los, permitindo assim a realização de diligências de recolha de suporte probatório acerca do seu envolvimento na prática dos crimes e que culminaram com a sua detenção fora de flagrante delito", refere a instituição.