PJ detém foragido suspeito de abuso sexual da filha de seis anos

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem, de 42 anos, por "fortes indícios da prática reiterada do crime de abuso sexual de crianças, contra a própria filha".

O suspeito, com antecedentes por violência doméstica, foi detido no âmbito de uma operação do Departamento de Investigação Criminal dos Açores. Estava fugido desde 2013.

"Os atos sexuais de relevo começaram quando a vitima tinha seis anos e prolongaram-se até aos nove anos", esclarece a PJ, em comunicado. O agressor aproveitava-se da coabitação e dos momentos de ausência da mãe, para sujeitar a menina aos referidos abusos.

"Os factos ocorreram na Ilha de São Miguel, entre os anos de 2010 e 2013, tendo cessado com a fuga do arguido para o estrangeiro", acrescenta a PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.