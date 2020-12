PJ detém homem por roubar sob ameaça de arma de fogo 

Hoje às 16:55 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem que durante este mês de dezembro levou a cabo roubos violentos sob ameaça de arma de fogo em estabelecimentos comerciais do Seixal, O suspeito foi presente a tribunal e colocado em prisão preventiva.

No primeiro roubo, exigiu a duas pessoas a entrega de dinheiro, de uma mala e de um telemóvel. As vítimas, temendo o assaltante que de arma em punho, entregaram os bens. No segundo, também num estabelecimento comercial, exigiu a duas pessoas a entrega de dinheiro dizendo que lhes dava um tiro com uma pistola.