PJ detém homem que tentou matar o irmão em Amarante

A Polícia Judiciária deteve um homem, em flagrante delito, suspeito de homicídio na forma tentada, em Amarante, por factos ocorridos no sábado.

Segundo um comunicado da PJ do Porto, os factos ocorreram, pelas 22.30 horas, "em contexto de conflito familiar, numa via pública junto à residência dos intervenientes, tendo o autor agredido a vítima, seu irmão, por diversas vezes, com recurso a arma branca".

O detido, de 49 anos de idade, não apresenta antecedentes criminais e vai ser presente às autoridades judiciais para interrogatório e aplicação das medidas de coação.

A vítima, de 57 anos, ficou ferida com gravidade, nas costas e na cabeça e foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.