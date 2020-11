PJ detém homem suspeito de matar a avó da companheira em Faro

JN/Agências Hoje às 13:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária anunciou, este domingo, a detenção de um homem "por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado", no concelho de Faro.

Segundo a PJ, "a vítima, uma mulher octogenária, era avó da companheira do suspeito", que foi detido numa operação da Diretoria do Sul da polícia Judiciária, com a colaboração da GNR de Faro.

"Os factos em investigação verificaram-se na noite de 7 de novembro, no interior da habitação onde todos residiam, tendo o suspeito utilizado um objeto pontiagudo" para concretizar o crime.

"O detido, desempregado e com antecedentes criminais, irá ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", acrescenta o comunicado da PJ.