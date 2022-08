PJ detém homem suspeito de tentativa de homicídio em Vila do Conde

JN/Agências Hoje às 22:59 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 27 anos, suspeito de tentativa de homicídio em Vila do Conde, no distrito do Porto, a quem foi decretada prisão preventiva, divulgou esta quarta-feira esta força policial.

A altercação, que ocorreu em 27 de agosto no interior das instalações devolutas da fabrica MACONDE, em Vila do Conde, teve como motivação a compra a crédito de estupefacientes, explicou a PJ em comunicado.

"No decurso da mesma, o autor desferiu uma navalhada no peito da vítima, um pescador de 34 anos, que se encontra hospitalizado em virtude dos ferimentos sofridos", destacou ainda.

Segundo esta força policial, o suspeito é toxicodependente, dedica-se à venda a outros consumidores de produto estupefaciente e tem antecedentes por tráfico de droga e detenção de arma proibida.

O homem, detido fora de flagrante delito pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva, concluiu a PJ.