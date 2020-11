PJ detém irmãos que dispararam contra rival após discussão em bar 

Rogério Matos Hoje às 15:13 Facebook

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve dois homens, de 26 e 23 anos, irmãos, por terem disparado, com intenção de matar, contra um homem com quem se tinham desentendido num bar em Corroios, Seixal.

O caso ocorreu na madrugada do dia 9 de novembro. Agressores e vítima desentenderam-se no interior de um espaço de diversão noturna em Corroios. Depois de saírem do estabelecimento, os suspeitos perseguiram a vítima e, em plena via pública, intercetaram-na e alvejaram-na com três tiros nas pernas e no abdómen.

Os suspeitos colocaram-se depois em fuga e foram agora detidos pela Polícia Judiciária de Setúbal por homicídio qualificado, na forma tentada. Os detidos foram presentes ao Tribunal do Seixal, que os libertou mediante a obrigação de apresentações bissemanais no posto policial da área da respetiva residência e proibição de contactos.