PJ detém padrasto que abusava de gémeas de 12 anos "em simultâneo"

O padrasto de duas irmãs gémeas, de 12 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Coimbra, esta semana, por suspeita de ter abusado sexualmente de ambas as menores.

Com 30 anos e residência na zona da Sertã, distrito de Castelo Branco, o homem cometeu os crimes "de forma reiterada", desde novembro do ano passado, sobre as duas crianças "em simultâneo", apurou o JN junto de fonte policial.

O suspeito, que estava desempregado e fazia uns biscates na agricultura e na construção civil, foi denunciado à Diretoria do Centro da PJ no final de semana passada. Seria detido na última terça-feira e interrogado por um juiz anteontem, tendo ficado, nesta data, sujeito à mais pesada das medidas de coação: prisão preventiva.