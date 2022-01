PJ detém sete passageiros com falsos certificados covid-19

JN Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro homens e três mulheres, entre os 26 e os 36 anos, foram detidos no Aeroporto Humberto Delgado com certificados falsos de covid-19. Podem vir a ser acusados do crime de falsificação de documentos, propagação de doença, branqueamento de capitais e falsidade informática.

A Polícia Judiciária adianta que os sete suspeitos já se encontravam nas portas de embarque do aeroporto e foram detidos quando se preparavam para apanhar um voo para outro país europeu. Estavam na posse de comprovativos de resultados negativos à COVID-19 falsos.

Os detidos podem agora vir a ser acusados dos crimes de falsificação de documento, propagação de doença, branqueamento de capitais e falsidade Informática.

"A falsificação de resultados dos testes põe em causa a confiança nos mesmos, gera insegurança nos operadores e no cidadão comum, inviabiliza a adoção das medidas adequadas à contenção da propagação e, suscitando a dúvida sobre a autenticidade dos comprovativos", afirma a PJ em comunicado.

A operação - batizada de Voo Rasante - contou com a colaboração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Os detidos foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.