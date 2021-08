PJ detém suspeito de abusar sexualmente de familiar de sete anos

JN Hoje às 08:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve um homem por suspeitas de abuso sexual de uma criança de sete anos, com quem vivia, em Paredes, no distrito do Porto.

O homem, de 52 anos, foi detido numa operação da Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, "pela presumível autoria do crime de abuso sexual de crianças agravado, perpetrado na sua residência", no concelho de Paredes, anunciou a PJ, esta quinta-feira.

"Aproveitando-se da relação familiar e da coabitação que tinha com a vítima e ainda da especial vulnerabilidade da criança, de sete anos de idade, submeteu-a a atos sexuais de relevo, que terão ocorrido durante o ano passado e no corrente ano", revelou a PJ, em comunicado.

O detido, de 52 anos, polidor de móveis, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial. O tribunal decretou que não pode contactar com a vítima e que tem de se apresentar semanalmente no posto policial da área de residência.