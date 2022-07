PJ detém suspeito de atear incêndio em Oliveira de Azeméis

A Polícia Judiciária, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural - Zona Norte, deteve, na segunda-feira, o presumível autor de um incêndio florestal, iniciado em áreas da freguesia de Pinheiro da Bemposta, concelho de Oliveira de Azeméis.

De acordo com a PJ, o incêndio, ocorrido no passado dia 13 de julho, "terá sido provocado com recurso a rastilhos efetuados pelo autor, em locais de grandes manchas florestais, colocando ainda em perigo aglomerados populacionais e várias infraestruturas, tendo consumido uma área considerável de cerca de 2500 hectares".

"Registaram-se também, em datas e locais próximos, outros incêndios em investigação em que existe suspeita de terem sido igualmente ateados pelo arguido", pode ler-se em nota da Judiciária.

O detido, de 39 anos, desempregado, com antecedentes policiais e criminais pela prática do crime de incêndio florestal, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.