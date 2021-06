PJ detém suspeito de homicídio em rixa familiar

JN Hoje às 12:34 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 26 anos de idade, suspeito de ter morto um homem de 34 anos durante uma rixa entre duas famílias em Camarate, Loures.

O crime ocorreu na madrugada de 31 de maio no Bairro da Quinta das Mós, em Loures. Elementos de dois núcleos familiares envolveram-se numa altercação na via pública, da qual resultou um morto com tiro de arma de fogo e três feridos por esfaqueamento, dois homens, pai e filho, e uma mulher, a mãe da vítima mortal.

Após a disputa, o agora detido e os familiares diretos envolvidos na altercação fugiram para parte incerta. A diretoria de Lisboa e Vale do Tejo encetou então diligências que permitiram identificar e localizar o suspeito que acabou detido na passada quarta-feira. Foi apresentado a primeiro interrogatório e ficou em prisão preventiva.

O bairro social na zona de Camarate foi construído há cerca de 16 anos e, recentemente, tem vivido num clima de tensões raciais entre a comunidade de etnia cigana e imigrantes.