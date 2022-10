PJ detém suspeito de matar homem em esplanada de bar

O homem suspeito de na madrugada de sábado ter matado um homem à facada na esplanada de um bar, no centro de Santarém, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou, este domingo, a instituição.

O suspeito é português, tem 28 anos, e vai agora ser apresentado a tribunal, para aplicação de eventuais medidas de coação. Está indiciado de um crime de homicídio qualificado, punível com até 25 anos de prisão.

"Os factos ocorreram quando o arguido e a vítima, um homem de 35 anos, se confrontaram na esplanada, na sequência de desavenças anteriores", refere, em comunicado, a PJ, confirmando que o "golpe fatal" foi desferido como uma arma branca.

Tal como o JN já noticiou, o alerta para a agressão foi dado pelas 0.17 horas de sábado. O homem de 35 anos, conhecido por "Biri", estaria com um grupo de amigos na esplanada de um bar no Jardim da República, perto da Escola Prática de Cavalaria, quando foi abordado por um homem, que o terá golpeado várias vezes no pescoço.

Em seguida, fugiu do local, mas acabou por ser detido no próprio dia do crime.

"As diligências efetuadas, incluindo a apreensão da arma branca utilizada na prática do crime, possibilitaram a abstenção de vasto suporte probatório de natureza testemunhal, documental e pericial", conclui, na nota, a PJ.

A vítima, que deixa filhos menores, ainda foi transportada ao hospital de Santarém pelos Bombeiros Sapadores da cidade, mas acabou por não resistir aos ferimentos.