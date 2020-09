PJ detém suspeito de tentativa de homicídio em Paredes

JN/Agências Hoje às 11:07 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 20 anos pela alegada prática de homicídio qualificado, na forma tentada, e posse de arma proibida, num estabelecimento de diversão noturna em Paredes.

Segundo um comunicado da PJ, os factos que conduziram à detenção "tiveram por base questões fúteis" e ocorreram no dia 7 de agosto, num estabelecimento de diversão noturna da localidade de Gandra, naquele concelho do distrito do Porto.

"Na ocasião, tanto o autor como a vítima empunharam uma arma de fogo, tendo o primeiro efetuado quatro disparos, três dos quais atingiram a vítima", lê-se na nota da PJ.

O detido, vendedor ambulante, vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.