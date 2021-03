PJ detém três suspeitos de atingir mulher a tiro em emboscada na passagem de ano 

Rogério Matos Hoje às 17:27 Facebook

A Polícia Judiciária deteve três homens suspeitos de, na noite de 31 de dezembro de 2019, terem atingido uma mulher a tiro numa tentativa de matar um rival em Almada.

Na origem do crime estará uma relação amorosa terminada contra a vontade de um dos suspeitos que, assim que avistou a sua ex-companheira com o novo namorado, procurou a vingança com ajuda de outros dois suspeitos. Acabaram por atingir a mulher com dois tiros.

Dois dos suspeitos foram detidos a 23 de fevereiro e o terceiro esta quinta-feira.

O crime ocorreu na noite de 31 de dezembro de 2019. Num primeiro momento, pelas 21 horas, os arguidos abordaram a vítima de sexo masculino no Laranjeiro, tendo um deles lhe desferido um murro na face e, munido de uma arma de fogo que trazia consigo, puxou a culatra e apontou-lha.

Mais tarde, cerca das 23.30 horas, os arguidos detetaram a vítima acompanhada da companheira e de mais um casal numa viatura. Os suspeitos surgiram na frente da viatura e efetuaram inúmeros disparos de armas de fogo na sua direção, atingindo a mulher no pescoço do lado direito, junto à orelha e no couro cabeludo, partindo o vidro traseiro do lado direito do veículo, atingido a viatura de tal forma que a mesma ficou com vários furos na parte frontal e lateral da carroçaria.

Um dos arguidos ficou sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica. O outro, em face da idade, inexistência de antecedentes criminais e menor intervenção nos factos, ficou sujeito a apresentações periódicas semanais na esquadra da PSP da área da sua residência. O terceiro arguido, detido esta quinta-feira, será presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.

Estão indiciados pela prática de quatro crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, de um crime de detenção de arma proibida e ameaça agravada.