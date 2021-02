PJ deteve dois portugueses acusados de homícídio no sul de Espanha

RP Hoje às 15:09 Facebook

Dois portugueses, de 35 e 40 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária, na zona se Lisboa, por serem os presumíveis autores de dois assassinatos, perpetrados, em julho do ano passado, no sul de Espanha.

A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, deteve os dois homens durante uma operação concertada na zona de Lisboa, dando cumprimento a dois mandados de detenção europeus emitidos pelas autoridades judiciárias de Espanha, contra cidadãos portugueses.

Os indivíduos "são suspeitos de um crime de homicídio qualificado com recurso a arma de fogo, ocorrido em julho do ano passado numa localidade do sul de Espanha".

Após o homicídio regressaram a Portugal, onde foram detidos.

Ouvidos no Tribunal da Relação de Lisboa, os detidos vão aguardar pelos processo de extradição em prisão preventiva, até serem entregues às autoridades espanhóis.