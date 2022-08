PJ deteve dois suspeitos de atear incêndio em Mesão Frio

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real anunciou, esta terça-feira, que deteve dois homens por serem "suspeitos de terem ateado um incêndio em área florestal no concelho de Mesão Frio". Acrescentou que os detidos têm idades "entre 26 e 69 anos" e que vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A PJ explicou, em comunicado, que o incêndio "colocou em perigo densos povoamentos de mato, pinheiro-bravo, eucalipto, castanheiro e áreas agrícolas com diversas culturas". A "rápida deteção e intervenção de populares e bombeiros" evitou que o fogo destruísse propriedades de "valor consideravelmente elevado".

A detenção dos suspeitos de provocarem o incêndio, ocorrido no passado domingo, cerca das 21 horas, teve a colaboração de militares do posto do Peso da Régua da Guarda Nacional Republicana