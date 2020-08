PJ deteve dono de bar em Coimbra que disparou contra cliente

JN/Agências Hoje às 18:48 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 39 anos, que explora o bar de um clube desportivo de Coimbra e é suspeito de ter agredido um cliente a tiro, anunciou esta terça-feira aquela força policial.

Em nota de imprensa, a PJ afirma que o detido está indiciado por crimes de ofensa à integridade física grave e detenção de arma proibida e irá aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo a PJ, os factos aconteceram no domingo, no referido bar, e estão relacionados com a recusa do detido em servir a vítima, de 32 anos, como esta pretendia.

Numa "altercação entre ambos", o homem agora detido empunhou uma arma de fogo de calibre 6.35 milímetros, tendo "efetuado um disparo que atingiu o ofendido na perna esquerda".

O suspeito foi detido numa operação da Diretoria do Centro da PJ, em colaboração com a PSP de Coimbra.

Presente a primeiro interrogatório judicial, irá aguardar julgamento em prisão preventiva.