PJ deteve em Fafe homem que fugiu da prisão em 2015

A Polícia Judiciária de Braga deteve, em Fafe, um homem que desde 2015 estava evadido do estabelecimento prisional em que cumpria pena por tráfico de droga.

Em comunicado, a PJ refere que, no momento da recaptura, o homem tinha em seu poder "avultada" quantia em dinheiro, que foi apreendida, "por suspeita de ser procedente de atividades ilícitas", como tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais.

Acrescenta que o detido se deslocava num veículo de gama alta, de matrícula estrangeira, que foi igualmente apreendido.

Foram ainda apreendidos outros artigos de que era portador.

O detido foi entregue à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, para cumprimento do remanescente da pena.

Quando se evadiu, o homem cumpria pena no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, distrito do Porto.