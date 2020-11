PJ deteve homem que esfaqueou sem-abrigo no centro de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 14:49 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, nesta quarta-feira, um homem que confessou ter esfaqueado um sem-abrigo, ao início da noite de terça-feira, no Campo da Vinha, do centro da cidade de Braga.

Segundo a confissão do detido, de 65 anos, uma discussão acalorada, por motivos fúteis, levou-o a desferir quatro golpes, no abdómen e no tórax, a um amigo dos dias e noites passados na rua. A vítima, de 55 anos, é conhecida em Braga pela alcunha de "Rosas", de 55 anos.

Os contendores, assim como o grupo onde se integram, é conotado com muitos problemas de alcoolismo, frequentando o Campo da Vinha, o mesmo local onde há já cerca de dois anos um dos elementos, também amigo de "Rosas", morreu devido ao excesso de álcool.

A vítima é conhecida por dormir no Viaduto das Parretas, em frente ao antigo quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga.