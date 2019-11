PJ deteve jovem de 19 anos que matou homem de 35 em Gaia

JN Hoje às 12:40 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na segunda-feira, um jovem de 19 anos suspeito de, em agosto, ter matado um homem de 35 anos em Serzedo, Gaia. Um cúmplice de 54 anos já tinha sido detido em outubro.

O crime ocorreu ao início da noite de 17 de agosto de 2019, num local isolado da Zona Industrial de Serzedo. No início de outubro, a "investigação desenvolvida tinha conduzido já à detenção de um arguido [um empresário de 54 anos] que se encontra desde essa data em prisão preventiva", explica a PJ, em comunicado.

"De acordo com os elementos indiciários recolhidos, o ora detido e o arguido já preso preventivamente terão atraído a vítima até uma zona isolada, local onde o surpreenderam e agrediram brutalmente na zona da cabeça e no pescoço, ateando depois fogo ao cadáver com o objetivo de destruírem vestígios que os relacionassem com o homicídio." Os indícios apontam para que o crime tenha sido "motivado por ciúmes" da parte do mais velho.

A Diretoria do Norte da PJ adianta ainda que o agora detido, um desempregado de 19 anos, está indiciado pela coautoria dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Será, agora, apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.