PJ deteve suspeito de mortes de motorista de TVDE e de jovem brasileira

Marisa Rodrigues Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia judiciária (PJ) deteve um homem que acredita ter sido o autor do homicídio de uma motorista de TVDE cujo corpo foi encontrado numa mala, em Almancil, em, agosto passado, e de uma jovem imigrante brasileira que estava desaparecida desde dezembro, mas o Ministério Público (MP) considerou que as provas não eram suficientemente fortes para levar o suspeito perante um juiz de instrução. Constituído arguido e libertado, seria detido de novo logo a seguir, pela PSP, por suspeita do crime de tráfico de drogas.

A Polícia Judiciária acredita que os homicídios terão sido crimes de oportunidade, de roubo e violação, pois não surgiu ainda qualquer ligação entre as duas vítimas e o suspeito.

O primeiro caso diz respeito a Sandra Duarte, de 49 anos, residente em Quarteira, cujo corpo seria encontrado dois meses depois dentro de uma mala. A segunda vítima terá sido Josiele Rodrigues, de 25 anos, uma imigrante brasileira residente em Lisboa que se mudara recentemente para o Algarve por razões profissionais.

PUB

A investigação da PJ considerou ter elementos suficientes para levar o suspeito perante um juiz de instrução, pelos dois homicídios, mas o MP discordou, constituindo-o arguido, mas libertando-o com termo de identidade e residência. Mas logo a seguir o suspeito foi detido pela PSP, que o investigava por tráfico de drogas. Neste momento, encontra-se no tribunal de Faro para ser interrogado nesse âmbito.