PJ deteve traficante que introduzia droga nos Açores

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um homem, com 46 anos, que integrava uma rede responsável por introduzir grandes quantidades de droga na ilha de S. Miguel, nos Açores.

Em comunicado, a PJ refere que os líderes já haviam sido detidos, em outubro de 2021, na sequência da apreensão de 11 quilos de haxixe, encontrando-se desde então em prisão preventiva.

"A recente detenção ocorreu em Lisboa, no desenvolvimento de uma operação policial que compreendeu a realização de quatro buscas, donde resultou a apreensão de relevantes meios de prova documental, para além de haxixe e canábis", afirma a Judiciária.

Na operação foi constituído arguido um homem, com 61 anos de idade, por "fundados indícios de colaborar com a referida rede no branqueamento das vantagens patrimoniais ilicitamente obtidas".

O arguido detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas no órgão de polícia criminal da localidade de residência.