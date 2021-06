PJ e PSP estão a investigar desaparecimento de embaixador em Lisboa

A. S./I.B./S.R. Hoje às 07:48 Facebook

PSP e PJ receberam queixas de familiares por desconhecerem paradeiro de diplomata.

A Polícia Judiciária e a PSP estão a investigar as circunstâncias do desaparecimento do embaixador da República Democrática do Congo em Lisboa, na sequência de queixas apresentadas por familiares, na quinta-feira, dia em que foi notada a sua ausência. Para já não existem suspeitas de crime, não estando afastada a possibilidade de o diplomata se ter ausentado de livre vontade.

Fontes policiais confirmaram ao JN a entrada das queixas pedindo ajuda na localização do diplomata, Mulamba Watema Shabendelo, que está creditado como representante daquele estado em Lisboa desde 2011. Mas não adiantaram em que estado se encontra a investigação do caso.