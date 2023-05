PJ está a apurar onde arranjou a arma o homem que matou três pessoas em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 11:47 Facebook

A Polícia Judiciária de Setúbal está a apurar como o homem que matou três pessoas a tiro, em Setúbal, tinha a arma do crime, uma caçadeira.

Cesário, indigente com cerca de 65 anos, que morava numa barraca rodeada por hortas e galinheiros, perto do Bairro da Bela Vista, em Setúbal, fartou-se das queixas dos vizinhos sobre os cães, que atacavam outros animais e faziam barulho. Domingo, às 8 horas, decidiu assassinar todas as pessoas que lhe apareciam à frente. O massacre fez três vítimas mortais: o dono de uma horta e dois columbófilos.

A Polícia Judiciária de Setúbal vai apurar como o homicida tinha a arma com que cometeu o crime, uma caçadeira de canos serrados, que dispersa mais chumbo e é mais fácil de esconder. Sabe-se que Cesário era arrumador de carros e foi em tempos segurança numa escola.