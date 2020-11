PJ faz 21 buscas por fraude na obtenção de subsídios na Madeira

JN Hoje às 16:23 Facebook

Foram realizadas esta terça-feira 21 buscas domiciliárias e não domiciliárias na Madeira e na zona da Grande Lisboa relacionadas com suspeitas de fraudes na obtenção de subsídios europeus.

A Operação Antúrio foi desencadeada pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira da PJ e envolveu magistrados judiciais, procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e do DIAP da Comarca da Madeira, bem como investigadores e peritos da PJ.

Estão a ser investigados factos suscetíveis de integrar crimes de fraude na obtenção de subsídio em matéria de fundos europeus.

As oito buscas domiciliárias decorrem em residências que, nalguns casos, funcionam igualmente como local de trabalho. As treze buscas não domiciliárias dizem respeito a escritórios de advogado e a instalações de sociedades, abrangendo gabinetes de contabilidade.

Segundo um comunicado da PJ, a operação visou a recolha de documentação e elementos probatórios, relacionadas com o "Sistema de Incentivos à Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Região Autónoma da Madeira", instrumento de apoio abreviadamente denominado "+ Conhecimento ll", bem como com o "Programa Operacional, "Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial da R.A.M. (Intervir +)" e o seu "Sistema de Incentivos à Qualificação Empresarial da Região Autónoma da Madeira", por sua vez, abreviadamente denominado "Qualificar + III".