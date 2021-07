PJ faz buscas em empresas suspeitas de usar banca nacional para lavar milhões

Nelson Morais Hoje às 14:19 Facebook

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (UNCC/PJ) realizou mais de duas dezenas de buscas, esta quinta-feira de manhã, num processo onde são investigadas empresas de fachada, sedeadas na zona de Lisboa, suspeitas de operações lavagem de dezenas de milhões de euros resultantes de atividades criminosas.

O objeto da "Operação Laranja", como lhe chama a Judiciária, envolve a circulação de dezenas de milhões de euros entre contas bancárias da Bélgica e contas bancárias em Portugal tituladas por empresas sem atividade económica conhecida, detidas por cidadãos brasileiros e sedeadas, sobretudo, na Grande Lisboa.

Para já, estará identificada cerca de uma dezena de suspeitos.

Segundo apurou ainda o JN, a investigação nasceu de alertas que os gabinetes de compliance de bancos nacionais terão feito à Unidade de Informação Financeira da PJ e ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em respeito pela lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.

Nesta fase, estão em causa eventuais crimes de branqueamento de capitais e crimes precedentes de fraude fiscal.

As buscas desencadeadas nesta quinta-feira visaram as alegadas empresas de fachada, como também habitações dos seus titulares e alguns gabinetes de contabilidade que tratavam das contas das primeiras.

Segundo as informações recolhidas pelo "Jornal de Notícias", a UNCC/PJ e o Ministério Público titular do inquérito suspeitam de que as referidas empresas terão sido constituídas em Portugal com fito de aqui abrirem contas bancárias e fazerem circular o dinheiro sujo.

A origem do dinheiro movimentado ainda não terá sido devidamente clarificada pelas autoridades. O esquema incluirá algumas empresas de construção civil, com suposta atividade na Bélgica, mas suspeita-se que o seu volume de negócios não é suficiente para justificar os montantes movimentados nas contas portuguesas.