PJ faz buscas na Câmara de Braga por suspeitas de corrupção em licenciamentos

A Polícia Judiciária de Braga está a realizar, esta quarta-feira, buscas na Câmara Municipal de Braga, por suspeitas, entre outros crimes, de corrupção em diversos licenciamentos urbanísticos, por parte de quadros do Município de Braga, num processo que se encontrava a ser investigado.

Segundo as primeiras informações, o alvo da brigada anticorrupção da Polícia Judiciária de Braga é António Zamith Rosas, diretor do Departamento de Urbanismo, Ordenamento e Planeamento da Câmara Municipal de Braga, jurista de profissão, que já vereador na Câmara Municipal de Vila Verde, sendo ele o braço-direito do vereador Miguel Bandeira.

Foram também realizadas buscqas na residência de Rosas, que não foi constituído arguido, mas colaborou com as diligências da Polícia Judiciária de Braga. Será em breve inquirido para esclarecer a investigação, surgida na sequência de um carta anónima, enviada para a PJ de Braga.

O JN não conseguiu ainda chegar à fala com António Zamith Rosas, sabendo-se que não existe qualquer indício visando o vereador independente Miguel Bandeira, que terá sido, esta quarta-feira, apanhado de surpresa.