PJ faz operação na Cova da Moura contra crimes violentos

A Polícia Judiciária avançou, esta terça-feira de manhã, com uma operação de buscas e detenções no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Em causa estão raptos e ofensas graves à integridade física em ajustes de contas relacionados com o tráfico de droga.

De acordo com a TVI, que avança a notícia, mais dez suspeitos de raptos, homicídios tentados e roubos violentos, sobretudo por carjacking, cometidos durante os últimos meses, estão na mira da PJ. Trata-se de uma ação conjunta da Unidade Nacional de Contraterrorismo e das secções de homicídios e de combate a roubos da Judiciária de Lisboa.

Os mais de 50 inspetores envolvidos na operação chegaram ao bairro da Cova da Moura às 7 horas, armados e com mandados de detenção e de busca, que visaram suspeitos de vários crimes violentos cometidos na Grande Lisboa.