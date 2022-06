PJ fez buscas na Câmara de Lamego

AP e JRF Hoje às 19:37, atualizado às 19:47 Facebook

A Polícia Judiciária de Vila Real realizou, esta quinta-feira, buscas na câmara municipal de Lamego para recolher documentação. Em causa estão processos de obras particulares.

"Hoje, a Polícia Judiciária realizou buscas no Município de Lamego. Foram disponibilizados pelos serviços do município e apreendidos pela PJ todos os documentos em papel que estavam em arquivo, bem como todas as comunicações digitais, relativas aos processos de licenciamento de obras particulares nº 299/87, nº 555/20, nº 469/21 e nº 488/21, relativos a obras de construção e reconstrução de um armazém sito na cidade de Lamego", adiantou o Município nas redes sociais, assegurando que foram prestados "todos os esclarecimentos solicitados".

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o processo do armazém prende-se com uma construção que sofreu um incêndio e que foi reconstruído, num processo de licenciamento considerado duvidoso.

A investigação não tem arguidos constituídos.