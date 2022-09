PJ interceta duas malas de viagem com cocaína para 660 mil doses

JN Hoje às 09:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária apreendeu uma "considerável quantidade de estupefacientes" no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A droga oriunda da América do Sul vinha dissimulada em duas malas de viagem e daria para 660 mil doses individuais.

A apreensão ocorreu no dia 5 de agosto, mas só agora foi divulgada. Segundo um comunicado da PJ, "a apreensão ocorreu no quadro de uma ação preventiva desenvolvida em colaboração com outras entidades nacionais e internacionais visando impedir a introdução de produtos estupefacientes em território nacional e no espaço europeu, ação essa que incidiu sobre voos oriundos da América do Sul e com destino a Lisboa".

Ainda segundo a PJ, o estupefaciente em questão - cocaína - chegou a Lisboa num voo de passageiros com origem num país da América do Sul e estava acondicionada no interior de duas malas de viagem.

PUB

Caso entrasse nos circuitos ilícitos de distribuição, o produto apreendido seria suficiente para a composição de pelo menos 660 mil doses individuais, acrescenta a PJ.