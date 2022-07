PJ investiga corpo de mulher carbonizado em campo de milho

O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado num campo de milho na Murtosa, Aveiro. PJ investiga circunstâncias da morte.

O alerta para um incêndio num campo agrícola em Lagoinha, Murtosa, foi registado às 20.44 horas de terça-feira, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Mas à chegada ao local, os Bombeiros Voluntários da Murtosa não encontraram um incêndio rural, mas antes "uma pequena coluna de fumo num campo de milho" e "um corpo já carbonizado".

Segundo apurou o JN junto de fonte da corporação, a vítima mortal é "uma mulher com cerca de 50 anos".

A PJ foi chamada ao local para investigar as circunstâncias do óbito. As diligências no terreno prolongaram-se até à madrugada desta quarta-feira.