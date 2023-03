PJ investiga corpo encontrado em poço na Moita

O corpo de um homem foi encontrado esta manhã de quinta-feira no interior de um poço na localidade do Penteado, concelho da Moita. A GNR está no local e acionou a Polícia Judiciária de Setúbal, que vai agora averiguar se há prática de crime.

A descoberta foi feita por populares que limpavam mato junto à Estrada Nacional 379, no Penteado, perto das 10.40 horas. Sabe-se que se trata de um homem e que não estará há muito tempo no poço devido ao pouco estado de decomposição que o cadáver aparenta ter.

Os bombeiros foram acionados para retirar o corpo e estão no local com três viaturas e oito elementos. O corpo será retirado com a presença de inspetores da Polícia Judiciária de Setúbal, que vão investigar o caso.